ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 10, 2026 at 6:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹700-1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਧਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ), ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ
ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) - ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ
ਮਾਰਚ/ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਘੱਟ-ਵਸੂਲੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ ₹18 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟ-ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ₹700-1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 70 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 120 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹਨ।
ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMC) ਨੇ ਪੈਨਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਗਭਗ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੋਝ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਏ - ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉਧਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਵਿਸਥਾਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ, ਸੰਭਾਲ ਸਲਾਹ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।