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Union Budget 2027-28: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

BUDGET CIRCULAR 2026
Union Budget 2027-28: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 29, 2026 at 5:01 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ "ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾਂ:


ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

  • 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
  • 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
  • 1 ਫਰਵਰੀ, 2027: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ


ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

  • ਸਹੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਨੁਮਾਨ: ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ (RE) ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (BE) ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
  • ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UBIS) ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਅਭਿਆਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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UNION BUDGET 2027 28
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