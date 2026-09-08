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ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਸਸਪੈਂਡ

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ...

RATION CARD UPDATE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (File)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 6:58 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ "ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ " ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

e-KYC ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣ।

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