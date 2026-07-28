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1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਡਾਕਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ

ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

INDIA POST SPEED POST RULE
ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 28, 2026 at 3:59 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਅਤੇ 'ਪਾਰਸਲ' ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਲਿਫਾਫੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਲਿਖੇ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ, ਰਾਖੀ ਲਿਫਾਫੇ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਰਸਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਪਾਰਸਲ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਸਲ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: '24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ' ਅਤੇ '48 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ'

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ (24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ)

  • 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ: ਸਥਾਨਕ ਲਈ ₹38 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ₹94।
  • 51 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ: ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹118 ਤੋਂ ₹154।
  • 251 ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ: ₹140 ਤੋਂ ₹186।

48 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ (48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਵਰੀ)

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ₹61 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸਤੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹121 ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ: ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬੇਸ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।)

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