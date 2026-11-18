Nvidia Earnings Report: ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਮਾਲੀਆ 103 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ
Nvidia Earnings: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲੀਆ $115.8 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 103 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ।
Published : November 18, 2026 at 12:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲੀਆ $115.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 103% ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ 20% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ $109.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 70% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਸੀਈਓ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ - ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਰਵੇ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਈਓ ਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਰਚ ਫਰਮ ਹਾਈਡਰਿਕ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਗਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਫਓ ਕ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਰੂਬਿਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ $107.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 110% ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ 21% ਵੱਧ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੂਬਿਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵੇਰਾ CPUs, ਅਤੇ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਅਲਟਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਮਾਲੀਆ $60,136 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ AI ਕਲਾਉਡਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਾਲੀਆ $47,474 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਜ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਾਲੀਆ $8.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 42% ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ 14% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ AI ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪੀਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ।
ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਰਾਵਟ
ਗੈਰ-GAAP ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਆਮਦਨ $77.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 116% ਵੱਧ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਲਗਭਗ 67% ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 66.5% ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। PAT $64,870 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20.23% ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 104.21% ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਬਿਨ ਵਾਲੀਅਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 10 bps ਘਟਿਆ। ਗੈਰ-GAAP ਓਪੈਕਸ $8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ-ਦਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7% ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 52% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ $7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 58% ਵੱਧ ਸੀ।
ਰਸੀਦਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ $390 ਬਿਲੀਅਨ
ਰਸੀਦਾਂ $18 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $81.0 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। DSO 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 64 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ-ਤਿਮਾਹੀ ਰੂਬਿਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ IG ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ $279 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $390 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਮੈਮੋਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, $203 ਬਿਲੀਅਨ FY28 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
Q4 ਅਤੇ FY28 ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ Q4 ਲਈ $130 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 12% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਿਊਟ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਲੀਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। Nvidia ਨੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੌਪਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 70% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ 72-73% ਤੱਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। CPU ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਾਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲਰ ਅਤੇ ਨਿਓਕਲਾਊਡਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਉਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 60% ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। GPU ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B300 ਦਰਾਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟਿਕ AI ਤੋਂ CPU ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। Q4 ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਇਬੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ 75% ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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