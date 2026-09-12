ETV Bharat / business

17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ NSE ਦਾ IPO, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

NSE ਦਾ IPO 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ (price band) ₹1,700–1,785 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NSE IPO
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 12, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ IPO ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ 'ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ' (IPO) ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ (price band) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; NSE ਦਾ IPO 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

₹22,561 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ੂ ਆਕਾਰ

NSE ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ IPO ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ₹1,700 ਤੋਂ ₹1,785 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ (valuation) ₹4.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ' (RHP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NSE ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ₹22,561.57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 12.64 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ IPO ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ SBI, LIC, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ

ਇਸ IPO ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹14,280 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ਼ੂ ਦਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਹਿੱਸਾ 'ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਇਅਰਜ਼' (QIBs) ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15% ਹਿੱਸਾ 'ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ' (NIIs) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ BSE 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) 'ਤੇ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

UPCOMING IPO THIS WEEK
NSE IPO
NSE IPO OPENS
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE MEGA IPO SET FOR SEPTEMBER 17

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.