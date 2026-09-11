QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ...
Published : September 11, 2026 at 5:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ' ਦੌਰਾਨ, ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'UPI ਟੈਪ ਐਂਡ ਪੇਅ' (UPI Tap and Pay) ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ UPI ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
UPI Tap & Pay ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ NFC (Near Field Communication) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ NFC-ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ POS (Point of Sale) ਟਰਮੀਨਲ—ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ—ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ POS ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (transaction) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PIN ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ (Limits) ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ
NPCI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
₹5,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ₹5,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ UPI PIN ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ: ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ PoS ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ UPI PIN ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਪੋਰਟ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Pay, PhonePe, Paytm ਅਤੇ BHIM—ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ-ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (contactless payments) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।