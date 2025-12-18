ਹੁਣ ATM ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ PF ਦੇ ਪੈਸੇ ! ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ
ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : December 18, 2025 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ EPF ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, EPF ਮੈਂਬਰ ATM ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, EPFO ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਸਦੀਕ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ PF ਬਕਾਏ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।