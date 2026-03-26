ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15% ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।
Published : March 26, 2026 at 12:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸੀਆਈਏਬੀਸੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਨਵ ਗਿਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ "ਅਸਹਿਣਯੋਗ" ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ
- ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ: ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8-12% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। GAIL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਪਸ: ਬੋਤਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰ (PP ਅਤੇ HDPE) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 30-35% ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਗੱਤੇ: ਬੀਅਰ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ?
ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:
- ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL): CIABC ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ (9 ਲੀਟਰ) ₹100 ਤੋਂ ₹150 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਬੀਅਰ ਸੈਕਟਰ: ਬਰੂਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BAI), ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰਜ਼ (Heineken) ਅਤੇ AB InBev ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ₹25 ਤੋਂ ₹30 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
BAI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।