ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : December 6, 2025 at 1:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
RBI ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (CIR) 'ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (CICs) ਨੂੰ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, RBI ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਬੈਂਕ 9, 16, 23 ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ CICs ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
- ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ) ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਹੋਰ ਤਾਰੀਖਾਂ (9, 16 ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ) 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਲੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।