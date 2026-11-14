November Bank Holidays : ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ? ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 14, 2026 at 11:39 AM IST
Bank Holidays : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅੱਜ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਰਬੀਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂਪੀਆਈ, ਏਟੀਐਮ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਧੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ (ਸੂਰਿਆ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਦਾਲਾ ਛੱਠ) (ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ/ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ/ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ/ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ, ਦਿਵਾਲੀ (ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ)/ਦੀਪਾਵਲੀ (ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ)/ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ/ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਪੂਜਾ/ਨਵਾਂ ਸਾਲ (ਨਵਾਂ ਸਾਲ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਕੌਬਾ/ਭਰਾਤਦਵਿਤੀਆ/ਭਾਈ ਦੂਜ/ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਯੰਤੀ, ਵਾਂਗਲਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਛਠ ਪੂਜਾ/ਸੂਰਿਆ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਦਾਲਾ ਛਠ (ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੇਟਾ), ਇਗਾਸ-ਬਾਗਵਾਲ, ਸੇਂਗ ਕੁਟ ਸਨੇਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ/ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ/ਰਾਸ ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਤੇ ਕਨਕਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, NEFT, RTGS, IMPS, ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਿੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ DTH ਰੀਚਾਰਜ, ਫਾਸਟੈਗ ਟਾਪ-ਅੱਪ, ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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