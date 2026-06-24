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ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਟ੍ਰੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨਵੰਬਰ 19,701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਟ੍ਰੇਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।

TATA SONS RULE
ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਟ੍ਰੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ (ani)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 24, 2026 at 6:08 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਦਿੱਗਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਟ ਦੀ 47ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਏਜੀਐਮ ਸੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ: ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ 1998 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਿਮੋਨ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਕਮੇ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਜੂਨ 1999 ਵਿੱਚ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ: ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਵੈਸਟਸਾਈਡ' ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ
ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਫੈਸ਼ਨ ਚੇਨ ਜ਼ੂਡੀਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ₹19,701 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਫਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਮਰਹੂਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਸੌਤੇਲੇ ਭਰਾ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ, ਟ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ੁਡੀਓ ਅਤੇ ਵੈਸਟਸਾਈਡ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।

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TATA SONS RULE

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