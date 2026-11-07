ਵੋਲਟਾਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ
ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
By PTI
Published : November 7, 2026 at 7:19 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੋਲਟਾਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੋਲਟਾਸ ਲਿਮਟਿਡ (Voltas Ltd) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਵੋਲਟਾਸ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ' (Chairman Emeritus) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 2003 ਤੋਂ ਵੋਲਟਾਸ (Voltas) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਡੀ'ਸੂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੋਲਟਾਸ (Voltas) ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ'ਸੂਜ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ FMCG ਇਕਾਈ, 'ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ' (TCPL) ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਟਾਟਾ ਸਾਲਟ, ਟਾਟਾ ਟੀ, ਟੈਟਲੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਲਟਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਅਲਾਰਿਕ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੋਲਟਾਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਪੀ ਮੁਕੁੰਦਨ ਮੈਨਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਮਈ, 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਯੰਤ ਬਾਲਨ — ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਰੂਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ' ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ — ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 25 ਮਈ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵੋਲਟਾਸ (Voltas) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਨੇ 'ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਿਸ਼ਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ' (Nomination and Remuneration Committee) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਯੰਤ ਬਾਲਨ — ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਰੂਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਾਰੋਬਾਰ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ — ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 25 ਮਈ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਬਾਲਨ ਨੂੰ 'ਹੈੱਡ – ਰੂਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ' (Head – Room Air Conditioner Business) ਅਤੇ 'ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ੀਗਨੇਟ' (Managing Director Designate) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵੈਂਕਟੇਸਾਲੂ ਪਲਾਨਿਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੁਤੰਤਰ, ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ' (non-independent, non-executive) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।