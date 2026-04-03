ਰਿਲਾਇੰਸ SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Published : April 3, 2026 at 5:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ₹29.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਆਂਇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ SEZ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਸੋਲੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਰਾਹਤ" ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ (ਸੱਚਮੁੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% LPG ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੋ ਰੀਰੂਟਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। 2024 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ $187 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $56 ਬਿਲੀਅਨ ਆਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਐਲਪੀਜੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ (EPCG)) ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਿਊਟੇਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ 70% ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।