ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 'ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼' (BH ਸੀਰੀਜ਼) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Published : July 7, 2026 at 12:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਧਾਰਾ 47) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ (12 ਮਹੀਨੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, DL ਤੋਂ MH ਜਾਂ HR ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ)। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ - ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ "ਜੀਉਣ ਦੀ ਸੌਖ" ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 'ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼' (BH ਸੀਰੀਜ਼) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 'ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ' ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਅਧਿਕਾਰੀ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।