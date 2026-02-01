ETV Bharat / business

Taxpayers ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਰੀਕ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 5:40 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ 2026-27 ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਸੋਧ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਕੋਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ TDS ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

NRIs ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TCS ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ (TCS) ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਹੂਲਤ

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ 15H ਸਿੱਧੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (STT) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

