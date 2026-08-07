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ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਏਟੀਐਫ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

India-US trade talks
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ (file photo)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 7, 2026 at 12:19 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ" ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ATF) ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਬਾਲਣ (80% ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 20% ਈਥਾਨੌਲ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ
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