ETV Bharat / business

ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

NLMC MEET
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 19, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (NLMC) ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (asset monetisation) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

NLMC ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NLMC) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ' (DPE) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ (ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ-ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਸਨ?

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (monetization) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: NLMC ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ 'ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (asset monetization program) ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਸੰਪੱਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ
NLMC MEET

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.