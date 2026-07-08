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ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ! ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ 'ਸੁਪਰ ਫਿਊਲ', ਜਲਦ ਚੱਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ

ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NITIN GADKARI
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (ani)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 8, 2026 at 1:41 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਨਵਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ' ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ, ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ (ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਡਫਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

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