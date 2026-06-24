ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
Published : June 24, 2026 at 10:48 PM IST
ਲੰਡਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਰਕਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BoI) ਨੂੰ 10.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਈ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐਫਜ਼ੈਡਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਡੀਡ" 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2018 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਜੱਜ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਲਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ $4.1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹38.9 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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