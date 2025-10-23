ETV Bharat / business

52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਫਟੀ,ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਉਛਾਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 734.36 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 85,160.70 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਫਟੀ 188.6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,057.20 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਫਟੀ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 10:06 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਨਿਫਟੀ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 85,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 9:21 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਿਫਟੀ 50 ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.51% ਅਤੇ 0.86% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 734.36 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 85,160.70 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ; ਨਿਫਟੀ 198.3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 26,066.90 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 13 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 87.80 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

'ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਠੋਸ'

ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਠੋਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਹੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 727.81 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 85,154.15 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਫਟੀ 188.6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,057.20 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ 26,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 26,186 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26,800 ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।"

'ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 25780 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਜਾਜ ਫਿਨਸਰਵ, ਮਾਰੂਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। NSE 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ'

ਇੰਡੀਗੋ, ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 0.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 0.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਸੈਕਟਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, 1.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਰਿਐਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਇਮਪਲਾਈਡ ਓਪਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।

