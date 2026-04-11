ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਖੁਸ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਹਾ।

STOCK MARKET ROSE
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਖੁਸ਼ (getty image)
Published : April 11, 2026 at 10:32 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਕਵਰਿੰਗ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਿਫਟੀ 50: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ 5.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਇਹ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 24,050 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹ 918 ਅੰਕ (1.20%) ਵਧਿਆ ਅਤੇ 77,550 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 8.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 55,912 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ


ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $95 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਘਟੀ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ:
ਭਾਰਤ VIX, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 18.85 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। VIX ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੀਅਲਟੀ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.97% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.76% ਅਤੇ 7.60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, 23,500 ਤੋਂ 23,150 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁਣ ਨਿਫਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ 24,500 ਤੋਂ 25,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

