NHAI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪਾਸ

NHAI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪਾਸ
NHAI ਨੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਾਨਕ ਟੋਲ ਪਾਸ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਾਰਗਮਿੱਤਰ' ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 11:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਣ 'ਰਾਜਮਾਰਗਯਾਤਰਾ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋਕਲ ਪਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਟੋਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, NHAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਏਕੀਕਰਨ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਲਾਕਰ' ਅਤੇ 'ਵਾਹਨ' ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ FASTag ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GIS-ਅਧਾਰਤ ਭੂ-ਤਸਦੀਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਲਆਉਟ
NHAI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਬਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ-II (UER-II) 'ਤੇ ਮੁੰਡਕਾ-ਬੱਕਰਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਾਨਕ ਟੋਲ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਮਾਰਗ ਮਿੱਤਰ' ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਮਾਰਗ ਮਿੱਤਰ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 22 ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਵੌਇਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- FASTag ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ: ਇਹ FASTag ਰੀਚਾਰਜ, KYC ਅੱਪਡੇਟ, ਰਿਫੰਡ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਈਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਬਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਟੁੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਜਾਂ iOS ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'ਰਾਜਮਾਰਗਯਾਤਰਾ' ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।