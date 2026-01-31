ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹2.05 ਤੋਂ ₹8.50 ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 18% ਰਹੇਗੀ।
Published : January 31, 2026 at 6:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ 'ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ' ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ 40% ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 28% GST ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MRP-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ
1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਫਿਲਟਰ ਖੈਨੀ, ਜ਼ਰਦਾ-ਯੁਕਤ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ MRP-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ GST ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਛਪੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ CCTV ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਗਰਟ ₹2.05 ਤੋਂ ₹8.50 ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।