ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ! 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ 69,000?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹69,000 ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.83 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : April 16, 2026 at 5:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NC-JCM ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3.833 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹18,000 ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹69,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ (ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, NC-JCM ਨੇ ਇੱਕ "ਪੰਜ-ਯੂਨਿਟ ਮਾਡਲ" ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹69,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲਾਭ: ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ: ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ₹69,000 ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।