ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ! RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Published : November 6, 2025 at 4:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਹੁਣ, ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧਾਈ ਗਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਗਾਹਕ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ RBI ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।