ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ , ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ , ਦਿਓ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 27, 2026 at 2:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ?
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਨਕਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (OTIS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 45 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5, 10, 20, ਅਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਕਦ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 45 ਪੈਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
45 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ
ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 45 ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ: ₹7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ।
- ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ: ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ: ₹10,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੇਟਿੰਗ ਅਤੇ RAC ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ (CNF), RAC (RAC) ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕੋ PNR (PNR) 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (CRIS) ਅਤੇ IRCTC ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ 9 ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 45 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ।