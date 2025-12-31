ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ।
Published : December 31, 2025 at 5:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਸਪੋਰਟ (MAS) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ MSMEs, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ-ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰ MSMEs ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡ 'trade.gov.in' ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਡੈਮੋ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, MAS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ trade.gov.in ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ, ਲੀਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ SME ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EPM ਲਈ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ MAS ਲਈ 4,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ $437-451 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ MSMEs 45% ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।