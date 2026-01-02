ETV Bharat / business

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ, PF, ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚੂਟੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾਦੀ ਮੰਗੀ ਰਾਏ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ।

labour code
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
ETV Bharat Business Team

January 2, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (New Labour Code) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੋਡ ਹਨ ਵੇਜ ਕੋਡ (2019), ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (2020), ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ (2020), ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ (2020)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ

31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ?

ਡਰਾਫਟ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਜਰਤਾਂ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀਐਫ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

