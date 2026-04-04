ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜਾਣੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

NEW LABOUR CODES
By ETV Bharat Business Team

Published : April 4, 2026 at 5:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ, 2019 (Code on Wages, 2019) ਦੀ ਧਾਰਾ 17(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ?

F&F ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ: ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ।
  • ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ: ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ (Earned Leaves) ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ।
  • ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬੋਨਸ।
  • ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ: ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਲਾਭ।
  • ਮੁਆਵਜ਼ਾ(Reimbursement): ਬਕਾਇਆ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ।

ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, HR ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ IT ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

NEW LABOUR CODES

