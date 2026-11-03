'ਚੰਗੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ', ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 3, 2026 at 9:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਤੀਜਾ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
IP-ਅਧਾਰਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ IP-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ IP-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ E1/TDM-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ IP-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IP-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ LSA ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ:
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ POI ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ POI ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
TRAI ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TRAI ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ:
ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। IP-ਅਧਾਰਿਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ TRAI ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।