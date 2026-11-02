1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 4:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮ, 2026 ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ, 1937 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
'ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਦਾ ਹੈ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ, ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ, ਟੈਕਸ, ਫੀਸ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।