ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਫਾਇਦੇ
ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੀਆਂ।
Published : October 18, 2026 at 1:43 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਸੰਗੀਤ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੋਰੀਆਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਕੋਰੀਅਨ ਐਨਕਲੇਵ' ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ "ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ" ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੋਰੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਊਨਹੂਨ ਕਿਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੋਰੀਆ ਦੀ "ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2010 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2025 ਵਿੱਚ 25.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨੈਫਥਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2026 ਅਤੇ 2032 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 15.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ
ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਆਰਓਕੇ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ. ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ (ਚਿੱਟੇ ਸਮਾਨ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਰੀਆਈ ਐਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਆਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ।" ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।