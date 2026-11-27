Nestle India ਨੂੰ EPFO ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ₹36.36 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ EPFO ਤੋਂ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36,36,548 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 8:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ, ਨੇਸਕੈਫੇ ਅਤੇ ਕਿਟਕੈਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ EPFO ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਸੂਰ-19 ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਬੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 30 ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, EPFO ਨੇ Nestlé India ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹36,36,548 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਜਾਨਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹20,09,516 ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਗ 2012-2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 7Q ਅਤੇ 14B ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 7Q ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 14B ਦੇ ਤਹਿਤ, EPFO PF ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ PF ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ₹36.36 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਆਡਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ FMCG ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ, ਨੇਸਕੈਫੇ, ਕਿਟਕੈਟ, ਮਿਲਕਮੇਡ ਅਤੇ ਐਵਰੀਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨੇਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ BSE 'ਤੇ ₹1,316.90 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ 0.29% ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਇਹ EPFO ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PF ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।