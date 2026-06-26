ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ਅਨਾਜ; ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 1:17 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਯੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026" ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਮ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਯੋਦਯ (AAY) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਮਾ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ:
- 1 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਪਹਿਲਾਂ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
- 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 21 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਟ-ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ (ਨਿਸ਼ਚਿਤ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, "ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰ" (PHH) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਅੰਤਯੋਦਯ (ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ "ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪਹੁੰਚ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।