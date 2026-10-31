ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ? ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਡਾਟਾ
ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 31, 2026 at 12:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਟੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼: ਤਿਉਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। primeMFdatabase.com ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 5-ਸਾਲਾ ਰੁਝਾਨ
- 2021: ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 311% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ₹5,866 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹24,121 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
- 2022: ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 66% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ₹18,602 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹6,318 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
- 2023: ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 4.4% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ₹16,916 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹17,654 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
- 2024: ਇਹ ਸਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 179% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ₹32,264 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹90,152 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਸਾਲ 2025: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 49% ਘਟ ਕੇ 46,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 23,609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਣਵ ਹਲਦੀਆ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਟਰਿੱਗਰ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ: 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਹੁਣ ਆਓ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ - ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ETF ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਿਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਬੁਲੀਅਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ ਹੈ।
10-ਸਾਲ ਅਤੇ 5-ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
10-ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਦੀਵਾਲੀ 2016 ਵਿੱਚ MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹30,057 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ₹143,100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ 376% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 16.9% ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ₹42,459 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹196,350 (362% ਦਾ ਵਾਧਾ, 16.5% ਸਾਲਾਨਾ) ਹੋ ਗਈ।
5-ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਿਟਰਨ: ਅਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ 201% ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 206% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ 2024 ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ 67% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11% ਘਟ ਕੇ 710.9 ਟਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 30% ਵਧ ਕੇ ₹7.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 24% ਘਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42% ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ETF ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹123 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ₹85,488 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧਨਤੇਰਸ 2025 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 15% ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ: "ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ"
ਵੈਲਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ।"
ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨਕਦ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ) ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।