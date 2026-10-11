ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਪਖੰਡੀ' ਹੋਣ ਅਤੇ 'ਬੇਤੁਕੇ ਦਲੀਲਾਂ' ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਕ
ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
By PTI
Published : October 11, 2026 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ "ਸਟਾਰਲਿੰਕ" ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ "ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ" ਦੱਸਿਆ।
ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਐਕਸ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
The ridiculous arguments by Ambani’s army of Internet shills make no sense On the one hand, they say Starlink couldn’t possibly compete with the amazing low prices offered by Ambani’s de facto monopoly in India and then, in the same breath, they essentially claim that Starlink would be too strong of a competitor! This is absurd hypocrisy and hyperbole. The reality is that competition would greatly benefit the average citizen in India by giving them more choices, as it always does. Ambani’s profits will be lower, but he is not going out of business. And, obviously, if Starlink is too expensive in India, no one will buy it, so SpaceX will need to make pricing affordable.— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ "ਬੇਤੁਕਾ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ" ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
'ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ'
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ "ਬੇਤੁਕ ਦਲੀਲਾਂ" ਨੂੰ "ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਕਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ,"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ (Starlink) ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।"
ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ
ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (satcom) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ "ਕਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ 'ਕਵਿਕ ਸਪਲਾਈ' (Qwik Supply) ਬਾਰੇ 2024 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ "ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ" ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ (Starlink) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।"
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ (ਮੋਨੋਪੋਲੀ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (satcom) ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਇੱਥੇ 'ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ' ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (bouquet) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਦਮ 'ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ' (Jio Satcom) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ (Bharti) ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਯੂਟੈਲਸੈਟ ਵਨ-ਵੈੱਬ' (Eutelsat OneWeb) - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਇਪਰ' (Project Kuiper) ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ।"