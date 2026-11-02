ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ, 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Published : November 2, 2026 at 9:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 7.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 6.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ।
ਫੋਰਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ 79.12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 88.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਅਮਾਨਸੀਓ ਓਰਤੇਗਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਝੋਂਗ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ 11.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 1,299 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਫਟੀ-50 ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 33.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 29,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ (O2C) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 1,250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਮਾਲੀਆ) ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਟਰੋਰਸਾਇਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
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