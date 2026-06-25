Bank Closed: ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ; ਜਾਣੋ UPI ਅਤੇ ATM 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ; ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਰਮ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
Published : June 25, 2026 at 3:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਰਨ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਹੱਰਮ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 26 ਜੂਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 27 ਜੂਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਐਤਵਾਰ, 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 25 ਜੂਨ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ NEFT, RTGS, ਅਤੇ IMPS ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google Pay, PhonePe, ਅਤੇ Paytm ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ATM ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ 24/7 ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ।