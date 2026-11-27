ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ MF ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ETF ਦੀ NSE 'ਤੇ ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ G-Sec ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ NSE 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 5 ਨਵੇਂ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETF) ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : November 27, 2026 at 2:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ NSE 'ਤੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟ੍ਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETFs) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ETF, ਨਿਫਟੀ PSU ਬੈਂਕ ETF, ਨਿਫਟੀ REITs & Realty ETF, Nifty500 Growth 50 ETF, ਅਤੇ Nifty 10-Year Benchmark G-Sec ETF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ETF ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਂ ETFs ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ NSE 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ETFs ਦਾ ₹11.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਿੱਸਾ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ AUM ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹14.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ETFs ਦਾ ₹11.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹23,384 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ETF ਨੂੰ ₹12,974 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਯੂਨਿਟ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਣਜਾਂ) ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਆਕਾਰ ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਪੰਜ ETFs 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ ਹੈ।
- ਚਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ETFs ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਵਪਨਿਲ ਮਯੇਕਰ (ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ) ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਕ ਮਹਿਤਾ (ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ 10-ਸਾਲਾ G-Sec ETF ਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹਨ।
5 ਨਵੇਂ ETF ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ NSE ਚਿੰਨ੍ਹ:-
|ETF ਨਾਮ
|NSE ਚਿੰਨ੍ਹ
|ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ
|ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ
|ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨਿਫਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ETF
|MOPVTBANK
|ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ
|Very High
|ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨਿਫਟੀ PSU ਬੈਂਕ ETF
|MOPSUBANK
|ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ₹1.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 12 ਸੂਚੀਬੱਧ PSU ਬੈਂਕ
|Very High
|ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨਿਫਟੀ REITs ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ETF
|MOREIT
|6 REITs ਅਤੇ 9 ਰੀਅਲਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ
|Very High
|ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨਿਫਟੀ 500 ਗ੍ਰੋਥ 50 ਈਟੀਐਫ
|MOGROWTH
|ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਫਟੀ 500 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 50 ਵਿਕਾਸ ਲੀਡਰ
|Very High
|ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨਿਫਟੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ G-Sec ETF
|MO10YGSEC
ਭਾਰਤ ਦੀ 10-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸਮਰਥਿਤ)
|Moderate
MOAMC ਦਾ ਬਿਆਨ:-
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (MOAMC) ਦੇ ਡਿਪਟੀ CBO (ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵਜ਼) ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸਿਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ETF ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਗ੍ਰੋਥ ਸਟਾਕ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਰ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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