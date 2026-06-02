ETV Bharat / business

ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਸਵੈ-ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ' ਦੁੱਧ ਧੀ ਥੈਲੀ, ਜਾਣੋ -ਕੀ ਹੁਣ ਵਧਣਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਾਊਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

MOTHER DAIRY SELF DEGRADABLE POUCH
ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ (@MotherDairy)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 8:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਥੈਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (NDDB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੀਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਥੈਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਉਪਲਬਧ ਮੋਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵੰਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਚਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।" "ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਊਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਲ ਦੁੱਧ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ।"

ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ

ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਲੀਨ' (ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ) ਅਤੇ 'ਫਲੱਸ਼' (ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ) ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 248 ਤੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਰੀ

ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਤੀਰਥ ਚਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹24,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ) ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

TAGGED:

MOTHER DAIRY
SELF DEGRADABLE POUCH
SELF DEGRADABLE MILK POUCH
ਸਵੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੁੱਧ
MOTHER DAIRY SELF DEGRADABLE POUCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.