ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਛਾਂਟੀ, ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ 3 ਫੀਸਦ ਆਈ ਕਮੀ

ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2500 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

Published : March 5, 2026 at 1:44 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਗਜ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰੰਟ-ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਦੋਵਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਕਾਰਣ AI ਨਹੀਂ'

ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਗਲੋਬਲ ਸਥਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

'ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ'
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ $70.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 83,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ'

ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਬਲਾਕ ਨੇ ਏਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6,000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਓਰੇਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

