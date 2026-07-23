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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ SMS ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 146% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਿਰਫ਼ iPhones 'ਤੇ ਹੀ 86% ਦਾ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ SMS ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 146% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ₹22,496 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।

SMS SCAM
ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ SMS ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 23, 2026 at 3:40 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SMS ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 146% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ ਬਾਇਓਕੈਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ UPI ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 67% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ (iOS), ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 86% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ

ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ:

  • ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ: ਪ੍ਰਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 1.7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 35% ਵਧਿਆ ਹੈ।

22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • 2025 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 22,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
  • ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 9,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ।
  • ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 700 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮਿਊਲ' ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਬਾਇਓਕੈਚ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੈਂਕ ਅਲਰਟ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੱਚ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

MOBILE BANKING FRAUD
BIOCATCH REPORT
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ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ SMS ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ
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