ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ VRS
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
Published : September 25, 2026 at 12:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (UPS) ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' (NPS) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ VRS ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (basic salary) ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VRS ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਯੋਗਦਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
UPS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ' (defined contribution) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ UPS ਫੰਡ (ਕਾਰਪਸ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ DA ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਲ' (assured pension pool) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
NPS ਅਤੇ UPS ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 'ਇੱਕ ਵਾਰ' (One-Time) ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ NPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਵਾਪਸੀ' (U-turn) ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ (VRS) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 60% ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਿਟਰਨ (ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।