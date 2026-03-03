Middle East Conflict: ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ
ਕਤਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਐਨਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 3, 2026 at 7:48 PM IST
ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ (ਜਰਮਨੀ): ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਕਤਰ ਊਰਜਾ (QatarEnergy) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਲੀਅਰਵਿਊ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ (Clearview Energy Partners) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਰੇ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6.3% ਵਧ ਕੇ $71.23 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ, ਬ੍ਰੈਂਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6.7% ਵਧ ਕੇ $77.74 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 20% ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ ਕਪਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਡਰੋਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ "ਲਗਭਗ ਬੰਦ" ਜਲਡਮਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਪਤਾਨ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।"
ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦਮਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ - ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟਰਿੰਗ ਕਲੱਬ AAA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਲਨ (3.7 ਲੀਟਰ) ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਸੈਂਟ ਵਧ ਕੇ $2.99 ਹੋ ਗਈ।
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਡੱਲਾਸ ਦੁਆਰਾ 2019 ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $10 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਲਗਭਗ 25 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੇਨਬਰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਲਗਰ ਸ਼ਮੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $15 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।