ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਕਵਰ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਣੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਕਵਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵੈਇੱਛਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 11:05 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਫਰ (VEO) ਯਾਨੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੀਪਲ ਅਫਸਰ, ਐਮੀ ਕੋਲਮੈਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 70 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਮੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ 2025 ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 20.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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