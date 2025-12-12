ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਾ ! ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
Published : December 12, 2025 at 4:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਕਸੀਕੋ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਗਭਗ 35% ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਟੋ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੀਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ USMCA ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ
- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ, ਰਸਾਇਣ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਰਫ਼ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਹੁੰਡਈ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਨਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
SIAM (ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਵੀ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ
- ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ—
- ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਝਟਕਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।