ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
Published : March 13, 2026 at 4:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (ਫਾਰੇਕਸ) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਿਸਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ—ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਇਕਲੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦਿੱਗਜ, ਔਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਡਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।