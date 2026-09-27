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ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਡੇਟਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ! ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ

ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

BJP MP Raghav Chadha
ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2026 at 4:09 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

'ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸਾਂਸਦ, ਬੀਜੇਪੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

"11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (13ਵਾਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਮਿਲੇਗਾ।"- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਜੇਪੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।"

ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੈਡ ਪਲਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟੀਆਰਏਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

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