ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।
Published : February 26, 2026 at 11:07 AM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ, ਨੇਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨੇਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ 'ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' (FTA) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਵੱਲਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ FTA 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਲ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ "ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ "iCreate" ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 900 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (DPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਚਮਤਕਾਰ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 43 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 100 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਗਲੋਬਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ I2U2 (ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (IMEC) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ "ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ" ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।